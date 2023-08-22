２９１円高の３万１８５６円７１銭 ２２日の平均株価
2023年08月22日15時09分
２２日の東京株式市場の日経平均株価は、３万１８５６円７１銭と前日終値比２９１円０７銭高で終わった。出来高は概算で１０億８５００万株。
２９１円高の３万１８５６円７１銭 ２２日の平均株価
2023年08月22日15時09分
２２日の東京株式市場の日経平均株価は、３万１８５６円７１銭と前日終値比２９１円０７銭高で終わった。出来高は概算で１０億８５００万株。
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