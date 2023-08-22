岸田首相と日銀総裁が会談へ 金融市場などで意見交換
2023年08月22日12時34分
植田和男日銀総裁は２２日昼、首相官邸を訪れた。岸田文雄首相と会談する。円安や長期金利の上昇が進む金融市場の動向や、国内外の経済情勢について意見交換するとみられる。
日銀総裁は定期的に首相と会談している。
岸田首相と日銀総裁が会談へ 金融市場などで意見交換
2023年08月22日12時34分
植田和男日銀総裁は２２日昼、首相官邸を訪れた。岸田文雄首相と会談する。円安や長期金利の上昇が進む金融市場の動向や、国内外の経済情勢について意見交換するとみられる。
日銀総裁は定期的に首相と会談している。
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