植田和男日銀総裁は２２日昼、首相官邸を訪れた。岸田文雄首相と会談する。円安や長期金利の上昇が進む金融市場の動向や、国内外の経済情勢について意見交換するとみられる。

日銀総裁は定期的に首相と会談している。