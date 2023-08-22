ハワイ支援に１８００万円寄付 米女子ゴルフ
2023年08月22日05時08分
【ニューヨーク時事】米女子プロゴルフ協会（ＬＰＧＡ）は２１日、ハワイのマウイ島で起きた山火事で被害を受けた地域を支援するため、ロッテグループと合わせて１２万５０００ドル（約１８００万円）を寄付すると発表した。
ＬＰＧＡはツアー大会のロッテ選手権を２０１２年からハワイで開催している。
ハワイ支援に１８００万円寄付 米女子ゴルフ
2023年08月22日05時08分
【ニューヨーク時事】米女子プロゴルフ協会（ＬＰＧＡ）は２１日、ハワイのマウイ島で起きた山火事で被害を受けた地域を支援するため、ロッテグループと合わせて１２万５０００ドル（約１８００万円）を寄付すると発表した。
ＬＰＧＡはツアー大会のロッテ選手権を２０１２年からハワイで開催している。
こんな記事も
ゴルフ
畑岡は１５位のまま 女子ゴルフ世界ランク(08/22 08:54)
ハワイ支援に１８００万円寄付 米女子ゴルフ(08/22 05:08)
松山英樹は３７位 男子ゴルフ世界ランク(08/21 16:38)
ホブランが５勝目 米男子ゴルフ(08/21 10:09)
１９歳パノが初Ｖ 米女子ゴルフ(08/21 10:06)
宮本が初優勝 シニアゴルフ(08/20 18:25)
蛭田、８年目の悲願成就 まさかのミスにめげず―ＣＡＴ女子ゴルフ(08/20 18:13)
西郷「悪くなかった」 ＣＡＴ女子ゴルフ(08/20 17:52)
２６歳蛭田、ツアー初Ｖ プレーオフで西郷破る―ＣＡＴ女子ゴルフ(08/20 16:38)
西村、最終ラウンド進めず 米女子ゴルフ(08/20 12:06)
ＣＡＴ女子ゴルフ・談話(08/19 18:26)
桜井「中断のおかげ」 ＣＡＴ女子ゴルフ(08/19 18:25)
西郷と蛭田が首位 ＣＡＴ女子ゴルフ(08/19 17:28)
細川、首位守る シニアゴルフ(08/19 16:31)
松山、棄権でプレーオフ終了 米男子ゴルフ(08/19 10:53)
西村５２位に後退 米女子ゴルフ(08/19 09:48)
松山棄権、ホーマが首位 プレーオフ第２戦―米男子ゴルフ(08/19 08:27)
ＣＡＴ女子ゴルフ・談話(08/18 18:02)
勝、１５メートル沈め好転 ＣＡＴ女子ゴルフ(08/18 17:51)
西郷、会心自己ベスト ＣＡＴ女子ゴルフ(08/18 17:44)
細川が首位発進 シニアゴルフ(08/18 17:12)
西郷が首位スタート 大会コース新記録６３―ＣＡＴ女子ゴルフ(08/18 17:01)
西村は４９位発進 米女子ゴルフ(08/18 12:48)
松山、快調が一転 米男子ゴルフ(08/18 10:15)
松山、３０位発進 米男子ゴルフ・プレーオフ第２戦(08/18 10:08)