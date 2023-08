-征服サーバー(Domination Server)のPvPコンテンツ「黒龍の祭壇(Altar of Black Dragon)」を追加、門派が祭壇を守るためのバフが与えられます

韓国、ソウル--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- WemadeのブロックバスターMMORPG「MIR4」では、サービス2周年を記念して8月22日から多数のイベントを開催中です。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230821018751/ja/

Wemadeが8月22日からMIR4の2周年を祝福(画像:Wemade)

9月11日まで「黄金鬼の金塊交換商店(Gold Goblin’s Gold Ingot Exchange Shop)」をオープンします。ユーザーは、モンスターを狩って手に入れた「MIR金塊(Mir Gold Ingot)」を各主要都市に配置されたNPC「2周年黄金鬼」に持って行き、Tier II補助武器およびイヤリングや「伝説神龍の強化石(Legendary Divine Dragon’s Enhancement Stone)」「2周年龍神牌(Second Anniversary Dragon God Badge)」といったさまざまなアイテムと交換することができます。

さらに「神龍の祝福(Divine Dragon’s Blessing)」イベントでは、以前ユーザーが合成に挑戦して失敗した最高等級のアイテムを再度合成するチャンスが与えられます。また、9月18日までは「2周年鬼14日出席(Second Anniversary Goblin 14-Day Check-in)」で「伝説体質強化箱(Legendary Constitution Enhancement Box)」や「伝説昇級素材箱(Legendary Promotion Material Box)」などのアイテムをもらうことができます。

「神龍のサプライズプレゼント(Divine Dragon’s Surprise Gift)」イベントは8月26日から3日間行われる予定です。指定時間にログインすると、「活力丹(Vigor Pill)」「神龍のサプライズプレゼント箱(Divine Dragon’s Surprise Gift Chest)」などを獲得できます。

新たな戦争コンテンツである「黒龍の祭壇(Altar of Black Dragon)」がMIR4の征服サーバー(Domination Server)に追加されました。ユーザーは「征服迷宮(Domination Labyrinth)」「黒龍秘谷(Black Dragon Valley)」「黒龍の塔(Tower of Black Dragon)」に設置された「黒龍の祭壇(Altar of Black Dragon)」を他の門派から守りながら、刺激的なPvPコンテンツを楽しむことができます。守備者が見事に祭壇を守り抜くと、祭壇が設置されている場所に基づいて回避(EVA)、抗魔力(Antidemon Power)、命中(Accuracy)を高めてくれる強力な門派バフが与えられます。

孤独な戦いから仲間と共に戦場へ!MIR4の詳細情報は公式ウェブサイトでご覧いただけます。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る:https://www.businesswire.com/news/home/20230821018751/ja/