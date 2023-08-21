国の２０２４年度一般会計予算で、各省庁からの概算要求総額が１１０兆円を超える見通しであることが２１日、分かった。岸田政権が掲げる防衛力強化のため防衛省は過去最大の７兆７３８５億円の計上を求める方針。このほか日銀の大規模金融緩和政策の修正による金利上昇で、国債の利払い費が増える見込み。年末に向けた予算編成で要求額は大きく膨らみそうだ。