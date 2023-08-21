【ロンドン時事】週明け２１日午前のロンドン外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４５円台後半に下落した。正午現在は１４５円８８～９８銭と、前週末午後４時比７６銭の円安・ドル高。