円、１４５円台半ば ロンドン外為
2023年08月21日17時36分
【ロンドン時事】週明け２１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４５円台半ばでもみ合った。午前９時現在は１４５円４１～５１銭と、前週末午後４時比２９銭の円安・ドル高。
円、１４５円台半ば ロンドン外為
2023年08月21日17時36分
【ロンドン時事】週明け２１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４５円台半ばでもみ合った。午前９時現在は１４５円４１～５１銭と、前週末午後４時比２９銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル