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お盆の国際線、回復順調　国内線も増加、コロナ前には及ばず

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お盆の国際線、回復順調　国内線も増加、コロナ前には及ばず

2023年08月21日17時34分

東京・羽田空港のチェックインカウンターに並ぶ人たち＝１日（ＡＦＰ時事）

東京・羽田空港のチェックインカウンターに並ぶ人たち＝１日（ＡＦＰ時事）

　国内の航空各社は２１日、お盆期間（８月１０～２０日）の搭乗者数を公表した。国際線は全日空が前年比１８７．４％の２３万８３８０人、日本航空は１６４．４％の２１万８７８６人と大幅に増えたが、新型コロナウイルス感染拡大前の２０１９年と比較すると、両社とも７割を下回った。
　両社によると、ハワイ線やソウル線が好調だった。中国向けや、ウクライナ情勢などから欧州向けの便数は戻っていないものの、全般的な旅客数は回復傾向にあるという。
　国内線は、全日空が前年比２３．０％増の１５７万６６５３人、日航が１３．０％増の１２５万１９３４人。１９年比では、全日空が９０．１％、日航は９５．９％まで回復した。

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