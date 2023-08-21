天皇ご一家、那須で静養
2023年08月21日17時16分
天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは２１日午後、静養のため栃木県那須町の那須御用邸付属邸に入られた。那須での静養はコロナ禍を経て、４年ぶり。９月上旬まで滞在する。
新幹線でＪＲ那須塩原駅に到着したご一家は午後３時半ごろ、駅頭に姿を見せた。集まった人たちに歩み寄って声を掛け、歓迎を受けていた。
天皇ご一家、那須で静養
2023年08月21日17時16分
天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは２１日午後、静養のため栃木県那須町の那須御用邸付属邸に入られた。那須での静養はコロナ禍を経て、４年ぶり。９月上旬まで滞在する。
新幹線でＪＲ那須塩原駅に到着したご一家は午後３時半ごろ、駅頭に姿を見せた。集まった人たちに歩み寄って声を掛け、歓迎を受けていた。
こんな記事も
社会用語
社会
強盗「ルフィの指示」 ３０歳男の初公判―大阪地裁(08/21 18:14)
小学校教科担任、配置前倒し 多忙化対策、来年度で完了―文科省検討(08/21 18:11)
街路樹「伐採は本部の指示」 ビッグモーターが説明―川崎市(08/21 18:06)
ＤＪ ＳＯＤＡさん性被害 イベント主催会社が告発―大阪府警(08/21 18:03)
お盆の国際線、回復順調 国内線も増加、コロナ前には及ばず(08/21 17:34)
恐喝未遂容疑で倉敷市議逮捕 音楽イベント巡り金銭要求―岡山県警(08/21 17:21)
天皇ご一家、那須で静養(08/21 17:16)
夫婦殺人放火、１０月２５日初公判 「特定少年」氏名公表初ケース―甲府地裁(08/21 16:22)
アレフ、意見聴取を欠席 公安審(08/21 16:11)
アニメ美術監督の山本二三さん死去(08/21 15:26)
自動車盗じわり増加 「車台番号」替え転売か―中古高騰背景に、海外輸出も(08/21 13:31)
県民のソウルフード味わって 新潟県弥彦村〔地域〕(08/21 11:34)
初サンマ、キロ２０万円 豊洲市場で最高値(08/21 10:35)
医療的ケア児支援で映画会 宮城県名取市〔地域〕(08/21 10:20)
自分の声、取り戻す喜びを 手術不要、簡易装置で実現―東京医科歯科大教授が開発(08/21 07:05)
佐紀古墳群を個人で詳細測量 クラファンで５００万円調達―奈良の若手研究者(08/21 07:05)
幼児教育の効果を追跡調査 学力、稼ぐ力など影響確認―１万人規模、５歳から成人後・文科省(08/21 07:04)
中国公船、領海出る 沖縄・尖閣沖(08/21 01:06)
犠牲７７人の冥福祈る 広島土砂災害９年(08/20 18:58)
ゾウの赤ちゃん誕生 柵越し飼育で国内初―札幌(08/20 11:27)
被災写真、カラーや３Ｄで 東大教授「備えのきっかけに」―科博で展示へ・関東大震災１００年(08/20 07:08)
北海道で震度３(08/19 23:39)
四谷大塚の元講師逮捕 教え子盗撮、ＳＮＳに拡散か―警視庁(08/19 15:37)
処理水放出、政府は２２日にも時期決定 岸田首相「判断の最終段階」―２０日に福島原発視察(08/19 14:39)
福井、岐阜で震度３(08/19 14:21)
アカウミガメ、太平洋どう横断？ 発信機付け１００匹追跡―名古屋の水族館(08/19 13:31)
バス横転、高校生ら９人けが ３１人乗車―鹿児島(08/19 12:36)
賃上げ税優遇に「中堅企業」枠 要件緩和、３区分に―政府検討(08/19 09:29)
自宅に放火容疑、４棟全半焼 ５０代女逮捕、家族トラブルか―警視庁(08/19 07:40)
感震ブレーカーで火災防げ 木密３２万世帯に配布へ―東京都(08/19 07:21)