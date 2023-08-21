天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは２１日午後、静養のため栃木県那須町の那須御用邸付属邸に入られた。那須での静養はコロナ禍を経て、４年ぶり。９月上旬まで滞在する。



〔写真特集〕天皇ご一家

新幹線でＪＲ那須塩原駅に到着したご一家は午後３時半ごろ、駅頭に姿を見せた。集まった人たちに歩み寄って声を掛け、歓迎を受けていた。