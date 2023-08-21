アレフ、意見聴取を欠席 公安審
2023年08月21日16時11分
オウム真理教の後継団体「Ａｌｅｐｈ（アレフ）」が団体規制法で義務付けられた報告を十分にしていない問題で、再発防止処分を検討している公安審査委員会は２１日、意見聴取を実施しようとしたが、教団側は欠席した。出頭に代わる陳述書も提出しておらず、公安審は９月までに処分の可否を決定する見通し。
アレフ、意見聴取を欠席 公安審
2023年08月21日16時11分
オウム真理教の後継団体「Ａｌｅｐｈ（アレフ）」が団体規制法で義務付けられた報告を十分にしていない問題で、再発防止処分を検討している公安審査委員会は２１日、意見聴取を実施しようとしたが、教団側は欠席した。出頭に代わる陳述書も提出しておらず、公安審は９月までに処分の可否を決定する見通し。
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