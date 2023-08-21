西岡、４３位に浮上 男子テニス世界ランク
2023年08月21日16時01分
男子テニスの最新世界ランキングが２１日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は前週から二つ上がり４３位だった。錦織圭（ユニクロ）は３５３位。綿貫陽介（フリー）は８８位、ダニエル太郎（エイブル）は９５位。１位は変わらずカルロス・アルカラス（スペイン）。 （時事）
西岡、４３位に浮上 男子テニス世界ランク
2023年08月21日16時01分
男子テニスの最新世界ランキングが２１日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は前週から二つ上がり４３位だった。錦織圭（ユニクロ）は３５３位。綿貫陽介（フリー）は８８位、ダニエル太郎（エイブル）は９５位。１位は変わらずカルロス・アルカラス（スペイン）。 （時事）
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