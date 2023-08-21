セ・リーグ公示（２１日） プロ野球
2023年08月21日15時36分
【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手▽広島・玉村昇悟投手、ターリー投手▽中日・勝野昌慶投手（再登録は３１日以降）
セ・リーグ公示（２１日） プロ野球
2023年08月21日15時36分
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