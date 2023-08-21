慶応の小宅が７安打で完封した。テンポ良く投げ、六回以降は毎回安打を許しながらも踏ん張った。打線は二回に小宅が先制二塁打を放ち、六回は大村の右前打で加点。土浦日大は藤本へ早めに継投して粘りは見せたものの、本塁が遠かった。