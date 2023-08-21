２９８円高の３万１７４８円８８銭 ２１日午前の平均株価
2023年08月21日11時40分
２１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１７４８円８８銭と前週末終値比２９８円１２銭高で終わった。出来高は概算で５億５１００万株。
２９８円高の３万１７４８円８８銭 ２１日午前の平均株価
2023年08月21日11時40分
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