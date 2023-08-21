太田彪雅は準優勝 柔道のグランプリ・ザグレブ大会
2023年08月21日10時45分
柔道のグランプリ・ザグレブ大会は２０日、ザグレブで行われ、男子１００キロ超級の太田彪雅（旭化成）が準優勝した。決勝で東京五輪金メダルのルカシュ・クルパレク（チェコ）に敗れた。 （時事）
太田彪雅は準優勝 柔道のグランプリ・ザグレブ大会
2023年08月21日10時45分
柔道のグランプリ・ザグレブ大会は２０日、ザグレブで行われ、男子１００キロ超級の太田彪雅（旭化成）が準優勝した。決勝で東京五輪金メダルのルカシュ・クルパレク（チェコ）に敗れた。 （時事）
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