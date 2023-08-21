正恩氏、ミサイル訓練視察 北朝鮮
2023年08月21日06時43分
【ソウル時事】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は、海軍の戦略巡航ミサイル発射訓練を視察した。朝鮮中央通信が２１日に報じた。
正恩氏、ミサイル訓練視察 北朝鮮
2023年08月21日06時43分
【ソウル時事】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は、海軍の戦略巡航ミサイル発射訓練を視察した。朝鮮中央通信が２１日に報じた。
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