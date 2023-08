英国ケンブリッジ発--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- Arm Holdings Limited(以下「Arm」)は本日、米国証券取引委員会(以下「SEC」)に対し、同社の普通株式を表す米国預託株式(以下「ADS」)の新規株式公開に関するForm F-1登録届出書を公開提出したことをお知らせします。Armは、ADSをナスダック・グローバルセレクトマーケットにシンボル「ARM」で上場することを申請しています。売り出されるADSの数および価格帯はまだ決定されていません。

当オファリングではRaine Securities LLCが財務アドバイザーを務め、Barclays、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、みずほ証券の各社が共同ブックランニング・マネージャーを務めます。

当オファリングは目論見書によってのみ行われます。当オファリングに関連する仮目論見書の写しが入手可能になり次第、SEC のウェブサイト(www.sec.gov)の EDGAR にアクセスすることにより、もしくは、以下の担当窓口から入手することができます。Barclays Capital Inc.(c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話: 1-888-603-5847、Eメール: barclaysprospectus@broadridge.com)、Goldman Sachs & Co. LLC(Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282、電話: 866-471-2526、Eメール:prospectus-ny@ny.email.gs.com)、J.P. Morgan Securities LLC(c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話:866-803-9204、Eメール:prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com)、Mizuho Securities USA LLC(Attention: U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020、電話:(212) 205-7602、Eメール: US-ECM@mizuhogroup.com)

これらの証券に関する登録届出書はSECに提出済みですが、まだ効力は生じていません。登録届出書が有効になる前に、これらの証券を販売したり、購入の申し込みを受理したりすることはできません。本プレスリリースは、いかなる有価証券の売買の申し込みまたは勧誘を構成するものではありません。有価証券の募集、勧誘、購入の申し込み、または売却は、1933年米国証券法(改正後)の登録要件に従って行われます。新規株式公開は、市場やその他の状況およびSECの審査手続きの完了を条件としています。

Armについて

Armのテクノロジーは、未来のコンピューティングを築く存在です。そのエネルギー効率に優れたプロセッサ設計とソフトウェアプラットフォームは、2,500億個以上のチップを通じて高度なコンピューティングを実現し、センサーからスマートフォン、スーパーコンピュータまで、あらゆる製品をセキュアにサポートしています。1,000社以上のパートナーとともに、チップからクラウドまで、あらゆる場所でAIを活用できるようにし、またサイバーセキュリティの分野では、デジタル世界における信頼の基盤を提供しています。Armは、これからの未来を築く根幹を支えていきます。

全ての情報は現状のまま提供されており、内容について表明および保証を行うものではありません。本資料は、内容を改変せず、出典を明記した上で自由に共有いただけます。ArmはArm Limited(またはその子会社)の登録商標です。その他のブランドあるいは製品名は全て、それぞれの権利者の所有物です。©1995-2023 Arm Group.

