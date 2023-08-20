山崎が５００試合登板 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年08月20日20時34分
ＤｅＮＡの山崎康晃投手は２０日、阪神２０回戦（横浜）の九回に登板し、通算５００試合登板を達成した。プロ野球１０６人目。初登板は２０１５年３月２８日の巨人２回戦（東京ド）の九回。
山崎が５００試合登板 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年08月20日20時34分
ＤｅＮＡの山崎康晃投手は２０日、阪神２０回戦（横浜）の九回に登板し、通算５００試合登板を達成した。プロ野球１０６人目。初登板は２０１５年３月２８日の巨人２回戦（東京ド）の九回。
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