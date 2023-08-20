西武、六回に５点 プロ野球・ソフトバンク―西武
2023年08月20日16時50分
西武が今季最多の１７安打を放ち、同一カード３連敗を免れた。１―１の六回に蛭間と源田の連続適時打、マキノンの２点打など９安打で５得点。松本が６回２失点で４勝目。ソフトバンクは高橋礼が二回途中で降板し、津森と田浦が打たれた。
西武、六回に５点 プロ野球・ソフトバンク―西武
2023年08月20日16時50分
西武が今季最多の１７安打を放ち、同一カード３連敗を免れた。１―１の六回に蛭間と源田の連続適時打、マキノンの２点打など９安打で５得点。松本が６回２失点で４勝目。ソフトバンクは高橋礼が二回途中で降板し、津森と田浦が打たれた。
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