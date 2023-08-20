２６歳蛭田が初優勝 ＣＡＴ女子ゴルフ
2023年08月20日15時27分
【女子ゴルフ・ＣＡＴレディース】最終日（２０日、神奈川・大箱根ＣＣ、６６３８ヤード＝パー７２、賞金総額６０００万円、優勝１０８０万円）
首位タイから出た２６歳の蛭田みな美が通算１３アンダーで並んだ西郷真央とのプレーオフを制し、ツアー初優勝を果たした。西郷真央は昨年５月以来の優勝を逃した。
２６歳蛭田が初優勝 ＣＡＴ女子ゴルフ
2023年08月20日15時27分
【女子ゴルフ・ＣＡＴレディース】最終日（２０日、神奈川・大箱根ＣＣ、６６３８ヤード＝パー７２、賞金総額６０００万円、優勝１０８０万円）
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