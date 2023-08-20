立憲民主党の岡田克也幹事長は２０日、東京電力福島第１原発から出た処理水の海洋放出について「（関係者の）理解なくしてそんなことはしないと約束してきた。（岸田文雄首相には）納得のいく答えを出してほしい」と語り、漁業者らの納得が不可欠との考えを強調した。処理水の安全性については「科学的には決着がついていると思っている」とし、問題ないとの認識を示した。

岩手県陸前高田市内で行われた同県知事選の応援演説で述べた。演説には、共産党の小池晃書記局長も並び、「関係者の同意なしにはいかなる処理も行わないというのが政府・東京電力の約束ではないか。被災地に寄り添う姿勢を示していただきたい」と訴えた。