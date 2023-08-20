プロ野球速報 （２０日）
2023年08月20日14時19分
＜セ＞
中 日 － ヤクル（１８時、神宮）
阪 神 － ＤｅＮ（１７時、横浜）
巨 人 － 広 島（１８時、マツダスタジアム）
＜パ＞
ロッテ － 楽 天（１６時、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム ０－０ オリッ（５回表、京セラドーム大阪）
西 武 １－１ ソフト（４回表、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （２０日）
2023年08月20日14時19分
＜セ＞
中 日 － ヤクル（１８時、神宮）
阪 神 － ＤｅＮ（１７時、横浜）
巨 人 － 広 島（１８時、マツダスタジアム）
＜パ＞
ロッテ － 楽 天（１６時、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム ０－０ オリッ（５回表、京セラドーム大阪）
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