北海道で震度３
2023年08月19日23時39分
１９日午後１１時２１分ごろ、国後島付近を震源とする地震があり、北海道根室市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．４と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝北海道根室市
震度２＝北海道浜中町、中標津町。
北海道で震度３
2023年08月19日23時39分
１９日午後１１時２１分ごろ、国後島付近を震源とする地震があり、北海道根室市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約６０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．４と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝北海道根室市
震度２＝北海道浜中町、中標津町。
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