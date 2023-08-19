青柳が５勝目 プロ野球・ＤｅＮＡ―阪神
2023年08月19日22時02分
阪神が快勝。０―１の六回に小野寺の三塁打と大山の犠飛で２点を奪って逆転。七回に近本が適時二塁打、八回は坂本、小幡が連続適時打、九回には大山がソロを放った。青柳は５回１失点で５勝目。ＤｅＮＡは救援陣が踏ん張れなかった。
青柳が５勝目 プロ野球・ＤｅＮＡ―阪神
2023年08月19日22時02分
阪神が快勝。０―１の六回に小野寺の三塁打と大山の犠飛で２点を奪って逆転。七回に近本が適時二塁打、八回は坂本、小幡が連続適時打、九回には大山がソロを放った。青柳は５回１失点で５勝目。ＤｅＮＡは救援陣が踏ん張れなかった。
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