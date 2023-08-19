楽天が逆転勝ちし、連敗を３で止めた。１点を追う八回に代打島内の二塁打、小深田の三塁打、辰己の中前打で３点を奪い、試合をひっくり返した。先発の荘司は６回５失点で、３番手の渡辺翔が５勝目。ロッテはペルドモが粘れなかった。