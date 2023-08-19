ヤクルト逆転勝ち プロ野球・ヤクルト―中日
2023年08月19日21時29分
ヤクルトが逆転勝ち。２点を追う二回に丸山和の二塁打で１点を返し、六回に相手の暴投で同点。七回に武岡の犠飛で勝ち越した。高橋は６回２失点で、３番手の星が２勝目。田口は２９セーブ目。中日は打線が二回以降に沈黙して３連敗。
ヤクルト逆転勝ち プロ野球・ヤクルト―中日
2023年08月19日21時29分
ヤクルトが逆転勝ち。２点を追う二回に丸山和の二塁打で１点を返し、六回に相手の暴投で同点。七回に武岡の犠飛で勝ち越した。高橋は６回２失点で、３番手の星が２勝目。田口は２９セーブ目。中日は打線が二回以降に沈黙して３連敗。
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