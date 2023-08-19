広島の満田が土壇場決勝点 Ｊリーグ・広島―川崎
2023年08月19日21時16分
広島が激しく攻め合う展開を制した。前半１５分にＣＫからソティリウが先制点。後半１５分にマルコスジュニオールのゴールで勝ち越し、再び同点とされたが、後半ロスタイムに満田が決勝点を挙げた。川崎は２度追い付いたが、及ばなかった。
広島の満田が土壇場決勝点 Ｊリーグ・広島―川崎
2023年08月19日21時16分
広島が激しく攻め合う展開を制した。前半１５分にＣＫからソティリウが先制点。後半１５分にマルコスジュニオールのゴールで勝ち越し、再び同点とされたが、後半ロスタイムに満田が決勝点を挙げた。川崎は２度追い付いたが、及ばなかった。
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