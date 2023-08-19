ソフトバンクは一回に三森が先頭打者本塁打。四回に逆転されたが、五回に谷川原の適時二塁打で追い付き、牧原大のスクイズで勝ち越した。板東が６回３安打２失点で４勝目。西武は得点が四回のソロ２本のみで、打線につながりを欠いた。