２０日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年08月19日17時32分
▽楽天・則本―ロッテ・小島（楽天モバイルパーク宮城）
▽オリックス・東―日本ハム・上原（京セラドーム大阪）
▽ソフトバンク・高橋礼―西武・松本（福岡ペイペイドーム）
２０日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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