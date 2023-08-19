神村学園が零封勝ち。松永が六回２死まで３安打に抑え、後を受けた黒木は１安打に封じた。打線は八回に正林、岩下の連続適時打と松尾大の３点二塁打で５点を先取。九回も１点を加えた。おかやま山陽は守備の乱れから大量失点した。