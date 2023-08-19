主な日本選手の成績（１８日） 欧州サッカー
2023年08月19日11時12分
【オランダ】
▽小川（ＮＥＣナイメヘン） ヘラクレス戦でフル出場し、前半に先制ゴール。１―２。（時事）
主な日本選手の成績（１８日） 欧州サッカー
2023年08月19日11時12分
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