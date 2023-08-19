全国高校野球 （１９日）
2023年08月19日08時29分
＜準々決勝＞（神奈川）
慶 応 ｜０００｜ ０
沖縄尚学 ｜００ ｜ ０
（沖縄）
全国高校野球 （１９日）
2023年08月19日08時29分
＜準々決勝＞（神奈川）
慶 応 ｜０００｜ ０
沖縄尚学 ｜００ ｜ ０
（沖縄）
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
全国高校野球 （１９日）(08/19 08:28)
松山棄権、ホーマが首位 プレーオフ第２戦―米男子ゴルフ(08/19 08:27)
沖縄尚学―慶応始まる 全国高校野球、準々決勝(08/19 08:27)
イタリア代表監督にスパレッティ氏 サッカー(08/19 07:56)
三浦、雪辱の舞台へ 狙うは「天職」の表彰台―男子３０００メートル障害・いざブダペスト（１）(08/19 07:53)
光った指揮官の起用法 全員戦力、一体感生む―サッカー女子Ｗ杯・見えたなでしこの可能性（上）(08/19 07:50)
守田はフル出場 ポルトガル・サッカー(08/19 07:32)
田中将「変化しないといけないのかな」 猛暑の甲子園大会に私見―プロ野球楽天(08/19 07:24)
突然の「爆買い」、背景に国家事業 注目のサウジ・リーグ―サッカー(08/19 07:23)
「人生に幅もたらす」米移籍 吉田、欧州離れ新天地へ―サッカー(08/19 07:23)
松山、背中痛で棄権 プレーオフ最終戦出場ならず―米男子ゴルフ(08/19 07:08)
山下、力投も１０勝目ならず プロ野球・オリックス(08/18 23:15)
プロ野球・ひとこと(08/18 23:10)
長谷川監督「久々ずっこけた」 Ｊリーグ・名古屋(08/18 23:10)
ロッテの種市、７年目で初２桁 プロ野球(08/18 23:10)
川口審判、２５００試合出場 プロ野球(08/18 23:10)
日本ハム、惜しかった十二回 プロ野球(08/18 23:10)
耐えて５戦ぶり勝利 浦和、隙逃さず―Ｊリーグ(08/18 23:04)
浅野、特大のプロ１号 「こんなに早く出るとは」―プロ野球・巨人(08/18 22:57)
阪神の岡田監督、審判に猛抗議 プロ野球(08/18 22:57)
平常心保って快挙 千賀に続いた石川―プロ野球・ソフトバンク(08/18 22:57)
主力不在で若手躍動 プロ野球・ヤクルト(08/18 22:53)
大島、背中の張りで欠場 プロ野球・中日(08/18 22:38)
東、気迫の１０勝目 プロ野球・ＤｅＮＡ(08/18 22:37)
新潟、集中切らさず Ｊリーグ(08/18 22:32)
Ｊリーグ・談話(08/18 22:28)
楽天の浅村が３０００塁打 プロ野球(08/18 22:08)
巨人が逆転勝ち プロ野球・広島―巨人(08/18 22:00)
サッカー日本代表の遠藤航、名門リバプール移籍 「夢実現」、背番号は３(08/18 21:58)
パ・リーグ個人投手成績 （１８日現在）(08/18 21:58)