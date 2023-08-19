北海道で震度３
2023年08月19日03時58分
１９日午前３時３３分ごろ、十勝地方南部を震源とする地震があり、北海道新冠町などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．１と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝北海道新冠町、浦河町、
震度２＝北海道帯広市、札幌市、青森県むつ市。
北海道で震度３
2023年08月19日03時58分
１９日午前３時３３分ごろ、十勝地方南部を震源とする地震があり、北海道新冠町などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．１と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝北海道新冠町、浦河町、
震度２＝北海道帯広市、札幌市、青森県むつ市。
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