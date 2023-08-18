川口審判、２５００試合出場 プロ野球
2023年08月18日23時10分
日本野球機構の川口亘太審判（５２）は１８日、ヤクルト―中日１８回戦（神宮）で二塁塁審を務め、通算２５００試合出場を達成した。史上４７人目、現役３人目。初出場は１９９５年４月４日のロッテ―ダイエー（現ソフトバンク）１回戦（千葉マリン）で。
川口審判、２５００試合出場 プロ野球
2023年08月18日23時10分
日本野球機構の川口亘太審判（５２）は１８日、ヤクルト―中日１８回戦（神宮）で二塁塁審を務め、通算２５００試合出場を達成した。史上４７人目、現役３人目。初出場は１９９５年４月４日のロッテ―ダイエー（現ソフトバンク）１回戦（千葉マリン）で。
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