日本野球機構の川口亘太審判（５２）は１８日、ヤクルト―中日１８回戦（神宮）で二塁塁審を務め、通算２５００試合出場を達成した。史上４７人目、現役３人目。初出場は１９９５年４月４日のロッテ―ダイエー（現ソフトバンク）１回戦（千葉マリン）で。