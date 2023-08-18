巨人が逆転勝ち。３点を追う五回に浅野がプロ１号２ラン。八回に秋広と門脇の連続適時打で追い付き、九回に岡本和の中越え二塁打で勝ち越した。５番手の菊地が３勝目。広島は三回に３点を先取したが、救援陣が踏ん張れなかった。