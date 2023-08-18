名古屋は敗れる 浦和、５試合ぶり勝利―Ｊ１
2023年08月18日21時42分
明治安田Ｊ１リーグは１８日、埼玉スタジアムなどで第２４節の２試合が行われ、前節３位の名古屋は浦和に０―１で敗れた。勝ち点は４５のまま。４位の浦和は５試合ぶりの白星で勝ち点を４１に伸ばした。
新潟は福岡を１―０で破り、勝ち点２８。前節７位の福岡は５連勝で止まった。
第２４節は１９日に６試合、２０日に残り１試合が行われる。
名古屋は敗れる 浦和、５試合ぶり勝利―Ｊ１
2023年08月18日21時42分
明治安田Ｊ１リーグは１８日、埼玉スタジアムなどで第２４節の２試合が行われ、前節３位の名古屋は浦和に０―１で敗れた。勝ち点は４５のまま。４位の浦和は５試合ぶりの白星で勝ち点を４１に伸ばした。
新潟は福岡を１―０で破り、勝ち点２８。前節７位の福岡は５連勝で止まった。
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