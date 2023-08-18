円、１４５円台半ば ロンドン外為
2023年08月18日20時37分
【ロンドン時事】週末１８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は動意に乏しい中、１ドル＝１４５円台半ばでもみ合った。正午現在は１４５円４５～５５銭と、前日午後４時比５１銭の円高・ドル安。
円、１４５円台半ば ロンドン外為
2023年08月18日20時37分
【ロンドン時事】週末１８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は動意に乏しい中、１ドル＝１４５円台半ばでもみ合った。正午現在は１４５円４５～５５銭と、前日午後４時比５１銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル