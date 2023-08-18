【ブダペスト時事】陸上の世界選手権開幕を翌日に控えた１８日、米国代表選手がブダペストで記者会見した。男子２００メートルで３連覇が懸かるノア・ライルズは自身のＳＮＳで、世界記録を０秒０９上回る１９秒１０、１００メートルでは９秒６５を目標に掲げており、「今までやったことのないことをやると信じるだけの理由がある」と意気込みを語った。

男子１００メートルの前回覇者フレッド・カーリーは「それは私のタイトルだ。もしノアが９秒６５で走るなら、私はもっと速く走る」と意欲十分。ライルズは「負けるまでは、みんなそう言うんだ」とライバル心をのぞかせた。