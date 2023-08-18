日本ラグビー協会は１８日、ワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会（９月８日開幕）に臨む日本代表にロックのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）、ヘルウベ（東京ベイ）、サウマキアマナキ（神戸）、フランカーのピーター・ラブスカフニ（東京ベイ）の４人を追加すると発表した。

日本協会は１５日、Ｗ杯に登録できる３３人のうち３０人を発表。負傷者などの状況を考慮し、残り３人の決定を保留していた。３０人に入っていたロックのジェームス・ムーア（浦安）がコンディション不良で離脱したため、４人が追加された。

ディアンズとサウマキは初のＷ杯代表。ヘルウベとラブスカフニは２大会連続で選ばれた。