プロ野球速報 （１８日）
2023年08月18日19時29分
＜セ＞
中 日 １－１ ヤクル（４回表、神宮）
阪 神 １－１ ＤｅＮ（５回裏、横浜）
巨 人 ２－３ 広 島（５回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
ロッテ ２－０ 楽 天（５回表、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム １－１ オリッ（４回裏、京セラドーム大阪）
西 武 ０－７ ソフト（５回表、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１８日）
2023年08月18日19時29分
＜セ＞
中 日 １－１ ヤクル（４回表、神宮）
阪 神 １－１ ＤｅＮ（５回裏、横浜）
巨 人 ２－３ 広 島（５回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
ロッテ ２－０ 楽 天（５回表、楽天モバイルパーク宮城）
日ハム １－１ オリッ（４回裏、京セラドーム大阪）
西 武 ０－７ ソフト（５回表、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
こんな記事も
スポーツ総合
プロ野球速報 （１８日）(08/18 19:29)
プロ野球速報 （１８日）(08/18 19:29)
ラグビー日本代表・談話(08/18 19:15)
Ｗ杯代表、ディアンズら４人追加 最終登録３３人決まる―ラグビー日本代表(08/18 19:08)
日本、白星スタート インドに快勝―ハンドボール女子(08/18 19:08)
姫野、Ｗ杯へ「いよいよ」 国内合宿打ち上げ―ラグビー日本代表(08/18 18:51)
渡辺、ぶっつけ本番でＷ杯へ スロベニア戦も欠場―バスケット男子(08/18 18:48)
佐々木麟、泰然と 高校野球・花巻東(08/18 18:28)
ＣＡＴ女子ゴルフ・談話(08/18 18:02)
勝、１５メートル沈め好転 ＣＡＴ女子ゴルフ(08/18 17:51)
西郷、会心自己ベスト ＣＡＴ女子ゴルフ(08/18 17:44)
準々決勝の見どころ 高校野球(08/18 17:36)
１９日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(08/18 17:34)
１９日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(08/18 17:33)
夏の甲子園、１９日準々決勝 ８強は休養日に調整―高校野球(08/18 17:12)
細川が首位発進 シニアゴルフ(08/18 17:12)
西郷が首位スタート 大会コース新記録６３―ＣＡＴ女子ゴルフ(08/18 17:01)
田中将「変化しないといけないのかな」 猛暑の甲子園大会に私見―プロ野球楽天(08/18 17:00)
上本が登録外れる プロ野球・広島(08/18 16:57)
山口、３連覇に挑戦 ２１日から世界バドミントン(08/18 16:52)
突然の「爆買い」、背景に国家事業 注目のサウジ・リーグ―サッカー(08/18 16:37)
村上、体調不良で抹消 プロ野球・ヤクルト(08/18 16:36)
セ・リーグ公示（１８日） プロ野球(08/18 16:26)
パ・リーグ公示（１８日） プロ野球(08/18 16:25)
セ・リーグ公示（１８日） プロ野球(08/18 16:25)
ヌートバーがＩＬ入り 米大リーグ・カージナルス(08/18 16:04)
１７歳小田にギネス認定 四つの最年少記録で―車いすテニス(08/18 15:30)
東恩納攻略に自信 高校野球・慶応(08/18 14:27)
「人生に幅もたらす」米移籍 吉田、欧州離れ新天地へ―サッカー(08/18 14:25)
西村は４９位発進 米女子ゴルフ(08/18 12:48)