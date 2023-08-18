ルネサスエレクトロニクスは１８日、政府系ファンドのＩＮＣＪ（旧産業革新機構）から同社株の一部を売却すると連絡を受けたと発表した。手続き完了は今月２３日の予定。これによりＩＮＣＪの持ち株比率（議決権ベース）は１０．４１％から９．９０％に下がり、１０％以上を保有する主要株主ではなくなる。