【ロンドン時事】週末１８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、安値警戒感から円買い・ドル売りが出た海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４５円台前半に上昇した。午前９時現在は１４５円２５～３５銭と、前日午後４時比７１銭の円高・ドル安。