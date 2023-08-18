共産、埼玉５区に新人 次期衆院選
2023年08月18日16時52分
共産党埼玉県委員会は１８日、次期衆院選の埼玉５区に、新人で元小学校教員の山本悠子氏（７１）を擁立すると発表した。
共産、埼玉５区に新人 次期衆院選
2023年08月18日16時52分
共産党埼玉県委員会は１８日、次期衆院選の埼玉５区に、新人で元小学校教員の山本悠子氏（７１）を擁立すると発表した。
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