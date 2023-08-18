笹徳印刷、名証メイン市場に新規上場 ９月２２日付
2023年08月18日16時40分
名古屋証券取引所は１８日、印刷事業を営む笹徳印刷のメイン市場への新規上場を承認したと発表した。上場日は９月２２日。
笹徳印刷、名証メイン市場に新規上場 ９月２２日付
2023年08月18日16時40分
名古屋証券取引所は１８日、印刷事業を営む笹徳印刷のメイン市場への新規上場を承認したと発表した。上場日は９月２２日。
こんな記事も
経済用語
経済
中間貯蔵調査、受け入れ 臨時議会で山口・上関町長表明―使用済み核燃料施設(08/18 16:53)
笹徳印刷、名証メイン市場に新規上場 ９月２２日付(08/18 16:40)
関電、ＥＶ電池の長寿命化支援 東芝グループと協業(08/18 16:26)
沖縄電、連結純利益予想２９億円(08/18 15:36)
１７５円安の３万１４５０円７６銭 １８日の平均株価(08/18 15:07)
関電、中国電への協力表明 中間貯蔵施設の調査巡り(08/18 14:44)
最低賃金、目安大幅超えも 各都道府県まとまる―地域別に１０月適用・２３年度(08/18 14:36)
中国電力、中間貯蔵施設の調査を開始(08/18 13:45)
ペルー、記念銀貨発行 日本と国交１５０年(08/18 13:29)
円相場、１４５円５１～５１銭 １８日正午現在(08/18 12:09)
６０円安の３万１５６５円２１銭 １８日午前の平均株価(08/18 11:39)
７月消費者物価、３．１％上昇 電気・ガス代下落も食料値上げ―総務省(08/18 11:07)
円相場、１４５円６９～６９銭 １８日午前９時現在(08/18 09:08)
沖縄振興費２９２０億円、９年ぶり増 概算要求、３年連続３０００億円割れ(08/18 07:39)
介入警戒も円安進行 昨秋の「防衛ライン」突破―東京外為市場(08/18 07:04)
ＮＹ円、１４５円台後半(08/18 07:04)
介護・福祉に先端ＩＴ活用 高齢者見守り、ＶＲ疑似旅行も(08/18 07:03)
７月の貿易収支、再び赤字に 中国経済懸念、黒字定着には時間(08/17 20:30)
Ｔ＆ＫにＴＯＢへ 来年１月に米ファンド(08/17 19:58)
保険証廃止、１年延期も 玉木国民代表(08/17 19:02)
交通量、コロナ前の８９％ お盆の高速道路、台風も影響(08/17 18:07)
円安、一時１４６円台半ば 介入警戒も日米に金利差(08/17 17:55)
円相場、１４６円２２～２２銭 １７日午後５時現在(08/17 17:06)
「つながる車」に５Ｇ特許 １台２９ドルから―米アバンシ(08/17 16:50)
クスリのアオキ、会社側提案を可決 創業家社長ら再任、ファンドに勝利―株主総会(08/17 16:50)
東京・渋谷にハートの郵便局 期間限定、若者にアピール(08/17 16:38)
ＴＡＫＩＳＡＷＡ、「追加情報リスト」提出 ニデックのＴＯＢ提案(08/17 16:24)
１４０円安の３万１６２６円００銭 １７日の平均株価(08/17 15:08)
阪急電鉄、新大阪から関空直通に ＪＲ西と南海電鉄に乗り入れ(08/17 12:09)
円相場、１４６円４２～４２銭 １７日正午現在(08/17 12:06)
ビジネスワイヤ
PR TIMES