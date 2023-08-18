セ・リーグ公示（１８日） プロ野球
2023年08月18日16時25分
【出場選手登録】▽ヤクルト・沢井廉外野手▽ＤｅＮＡ・梶原昂希外野手▽阪神・石井大智投手▽広島・中村奨成捕手
【同抹消】▽ヤクルト・今野龍太投手▽ＤｅＮＡ・蝦名達夫外野手▽阪神・馬場皐輔投手、ビーズリー投手▽広島・上本崇司内野手（再登録は２８日以降）
セ・リーグ公示（１８日） プロ野球
2023年08月18日16時25分
【出場選手登録】▽ヤクルト・沢井廉外野手▽ＤｅＮＡ・梶原昂希外野手▽阪神・石井大智投手▽広島・中村奨成捕手
【同抹消】▽ヤクルト・今野龍太投手▽ＤｅＮＡ・蝦名達夫外野手▽阪神・馬場皐輔投手、ビーズリー投手▽広島・上本崇司内野手（再登録は２８日以降）
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