【出場選手登録】▽ヤクルト・沢井廉外野手▽ＤｅＮＡ・梶原昂希外野手▽阪神・石井大智投手▽広島・中村奨成捕手

【同抹消】▽ヤクルト・今野龍太投手▽ＤｅＮＡ・蝦名達夫外野手▽阪神・馬場皐輔投手、ビーズリー投手▽広島・上本崇司内野手（再登録は２８日以降）