沖縄電力は１８日、未定としていた２０２４年３月期の連結純利益予想を２９億円と発表した。７月に発生した具志川火力発電所の揚炭設備損壊を受けて一時的に未定としていたが、影響を踏まえて算定した。２３年３月期の純損益は４５４億５７００万円の赤字だった。