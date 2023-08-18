１７５円安の３万１４５０円７６銭 １８日の平均株価
2023年08月18日15時07分
１８日の東京株式市場の日経平均株価は、３万１４５０円７６銭と前日終値比１７５円２４銭安で終わった。出来高は概算で１１億９７００万株。
１７５円安の３万１４５０円７６銭 １８日の平均株価
2023年08月18日15時07分
１８日の東京株式市場の日経平均株価は、３万１４５０円７６銭と前日終値比１７５円２４銭安で終わった。出来高は概算で１１億９７００万株。
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