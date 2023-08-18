中国公船が領海侵入 日本漁船に接近―沖縄・尖閣沖
2023年08月18日10時13分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で１８日、中国海警局の「海警」４隻が日本の領海に侵入した。日本漁船に接近しようとしたため、海上保安庁の巡視船が領海外へ出るよう警告した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は７月１９日以来で、今年２１回目。
中国公船が領海侵入 日本漁船に接近―沖縄・尖閣沖
2023年08月18日10時13分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で１８日、中国海警局の「海警」４隻が日本の領海に侵入した。日本漁船に接近しようとしたため、海上保安庁の巡視船が領海外へ出るよう警告した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は７月１９日以来で、今年２１回目。
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