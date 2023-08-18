吉田は２安打 大谷は試合なし―米大リーグ
2023年08月18日08時47分
【ワシントン時事】米大リーグは１７日、各地で行われ、レッドソックスの吉田はナショナルズ戦に５番左翼で出場し、４打数２安打、２三振だった。チームは７―１０で敗れた。
大谷のエンゼルスは試合予定がなかった。
吉田は２安打 大谷は試合なし―米大リーグ
2023年08月18日08時47分
【ワシントン時事】米大リーグは１７日、各地で行われ、レッドソックスの吉田はナショナルズ戦に５番左翼で出場し、４打数２安打、２三振だった。チームは７―１０で敗れた。
大谷のエンゼルスは試合予定がなかった。
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